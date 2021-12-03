AI技術進步帶動全球生醫產業快速發展，新冠疫情更催化全球醫療產業的變化，台灣不乏利用AI開發創新生醫產品與服務的業者，面對AI將帶來龐大的商機，生醫產業及早布局才能在快速變動的市場中搶占先機。

為鼓勵產業發展，行政院已通過「生技醫藥產業發展條例」草案，除了新藥和高風險醫療器材，預計納入再生醫療、精準醫療及數位醫療。於數位醫療預計獎勵以大數據、雲端與AI等技術或平台，協助醫師判讀並擬定治療方案創新公司。

台灣不乏利用AI開發創新生醫產品與服務的業者，如雲象科技將AI與數位病理結合，打造醫療影像平台，幫助醫師快速找到高風險病灶區域。如愛因斯坦人工智慧利用AI偵測腦出血，用於急診科的腦部CT影像判讀產品已獲美FDA、歐盟CE、與台灣食藥署核准。

據AI熱潮大爆發-人工智慧顛覆醫療產業調查顯示，全球86% CEO表示AI是企業2021年的「主流技術」，如生醫產業透過AI演算分析健康大數據，產生更準確的診斷和更好的使用者體驗，並開發貼近使用者需求的服務及產品。利用AI輔助企業快速決策，尤其疫情大流行期間，生醫產業面臨市場需求、原物料與物流成本波動，需借助AI做更好市場預測及供應鏈管理。另外全球59% CEO將推出技能培訓專案，訓練員工具備人工智慧的專業技能，如醫療機構以AI加速員工效率，並簡化醫療行政流程。

資誠生醫產業共同負責人周筱姿指出，AI技術滲透到各領域，其中以機器學習、智慧語音、影像辨識等發展最為蓬勃，帶動全球生醫產業與資本市場快速發展。以2021年10月藉著特殊目的收購公司(SPAC)在美國紐交所上市的Babylon Health為例，運用人工智慧聊天機器人辨別病患的病症後，提供初步診斷及治療建議，Babylon Health於疫情嚴峻時刻幫助民眾即時量測，減少病患到院就診以減輕醫療資源使用，其全球會員數自2018以來成長16倍，2021年底已達約2400萬人，預計隨著疫情之下各國鬆綁線上和遠距醫療法規，利用AI進行遠距診斷的創新公司將持續發展。

台灣醫療科技展由國家生技醫療產業策進會、生技醫療科技政策研究中心、衛生福利部、經濟部、科技部、農業委員會及臺北市政府共同主辦，共有七大主題展區：特色醫療，智慧醫院、醫材設備與供應鏈，精準檢測、生技新藥與細胞治療，智慧健康科技與預防醫學，運動健康科技，無齡健康生活，農業生技與食安健康。總計超過2000個展位、逾650家企業與醫院參與，並因應疫情採用B2B線上商洽平台與來自31個國際醫學組織和產業協會連線。