工業電腦廠友通(2397)受惠在手訂單暢旺、缺料略有紓緩及桃園新廠產能開出，持續加速消化在手訂單，帶動2021年11月合併營收衝上14.4億元新高。展望後市，公司看好出貨量能增加、配合產品調價效益顯現，可望帶動營運表現持續回升。

友通股價11月中觸及62.8元的3個月波段高點，隨後拉回57～58.4元區間盤整，今日開高後上漲4.81％至61元，早盤維持逾2％漲勢，位居工業電腦漲勢前段班。三大法人本周迄今小幅買超18張。

友通公布2021年11月合併營收14.4億元，較10月12.6億元成長14.26％、較去年同期6.85億元成長達1.1倍，改寫歷史新高。累計前11月合併營收117.2億元，較去年同期76.09億元成長達54.02％，持續提前改寫年度新高紀錄。

友通副董事長李昌鴻日前法說時指出，今年接單量能創下歷年新高，但訂單達交率受零組件缺料影響低於預期，另汐止舊廠產能9月起逐步搬遷至佳世達總部的桃園廠區，亦影響板卡生產狀況，所幸營運已在第二季落底，第三季起已見回升。

李昌鴻表示，目前接單出貨比（B/B Ratio）仍有1.8，隨著缺料狀況略有紓緩，配合桃園新廠布局完成，友通加速消化在手累積訂單，配合旗下網安設備廠其陽各區出貨暢旺、併購美國特殊應用電腦通路商Brainstorm挹注，帶動11月營收改寫新高。

友通於桃園新廠區引進先進生產設備與自動化物流倉儲系統，透過智能化生產技術，產能後續可擴充至汐止舊廠的2倍，為客戶與集團提供更高更具彈性的工業產品生產支援。配合產品調價效益將自本季顯現，李昌鴻預期出貨量能增加，可望帶動營運持續回升。

而產能搬遷後的友通汐止舊廠，基於整合產能及活化資產考量，8月初已公告以5.5億元賣給同業艾訊(3088)，已順利於11月25日完成交割轉讓。預估處分利益達約4.19億元，以目前實收資本額估算，可望挹注每股盈餘達3.66元，強力挹注下半年獲利成長動能。

友通今年在逆風中完成組織及產能大幅調整，展望後市，將在佳世達智能方案事業群的軟硬服務整合中，將扮演硬體平台的重要角色，滿足集團內外部快速成長的工業與各種嵌入式應用需求。李昌鴻認為，明後年營運沒有悲觀理由。

李昌鴻指出，友通以工業用主板（IMB）、系統產品、系統加值服務（VAR）3大產品，鎖定嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等4大應用領域布局發展，希望未來在亞太、美洲及泛歐（EMEA）區域達成三足鼎立發展。

李昌鴻認為，友通本業的嵌入式板卡谷底已過、明年可望有顯著成長，其陽的網通應用接單需求亦高於出貨，發展後市良好。羅昇的工業硬體自動化則調整方向、鎖定綠能及智動化發展，Brainstorm的繪圖應用迄今表現亦優於預期，看好明年4大應用領域均將正向發展。