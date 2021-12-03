網路「老婆」求5萬救命錢警阻詐 癡情7旬翁：被騙沒關係

73歲李姓老翁與女網友「靜靜」迸出愛的火花，互稱「老公」、「老婆」，「靜靜」日前哭訴欠龐大債務，求買CASH遊戲點數幫她度過難關，李翁趕赴超商要買5萬元救美，店員察覺有異通報，員警到場勸阻，李翁堅稱是給「老婆」救命錢，「被騙沒關係」，警方苦口婆心分析詐騙手法，李翁恍然大悟才保住血汗錢。

李翁說，他不久前在網路上認識女網友「靜靜」，兩人相談甚歡，並以「老公」、「老婆」暱稱，「靜靜」日前突然向李翁哭訴，她欠下龐大債務無法清償，被搞到身心俱疲，希望李翁幫忙，購買CASH遊戲點數幫她度過難關。

李翁擔心「靜靜」人身安危，答應會買5萬元，趕到超商要購買付款，超商店員察覺有異即報警，員警抵達了解，李翁堅稱是要救「靜靜」的救命錢，甚至執迷不悟地對警方說：「被騙沒關係」。

員警苦口婆心分析詐騙集團網路交友的常見陷阱， 並反問李翁，與「靜靜」見過面嗎？並建議立刻約她出來當面取錢，如果是單純的借貸關係，警方就不介入。

李翁才恢復理智，驚覺自己竟連人都沒見過就要給錢，經過警方耐心說明，才阻止李翁成為詐騙集團口中的肥羊，李翁離去前感謝警方幫他保住血汗錢。