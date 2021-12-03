衛福部長陳時中出席長庚醫療財團法人第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際研討會 ，對於全聯接種疫苗遭質疑亂槍打鳥。他受訪表示，「這樣的形容詞不好啦！」陳說，過去打針預防接種流感，也有跟全聯合作。尊重大家的選擇，但不需要汙名化。

記者詢問，高端有做第3劑實驗，是否列入第3劑選項？以及高端取得比爾蓋茲基金會贊助，是否離國際認證更近？陳時中說，要看試驗結果，任何可能性都要掌握，但是要透過實證及科學討論。陳也說，相信取得國際認證機會更高。他也提到，高端獲選WHO團結試驗疫苗，相信這些是專家看過實驗資料、實證情況，才會做這麼大的投資。

媒體也問第3劑錯打機率是否更高？陳時中則說，要避免錯打，事前準備相當重要，被接種者也可以詢問，相信錯打可能性會降低。

對於變種Omicron全球已有34國淪陷，媒體詢問台灣如果出現案例，春節是否加嚴？以及有醫師認為春節7＋7可能是破口？陳時中說，目前沒有這樣的計畫，主要還是邊境收好、居家隔離做好。他也說，民眾隔離7天後並沒有到社區，還是居家檢疫，且有相當的限制。

另外對於變種病毒，媒體詢問重點風險國家，是不是該公布標準？陳說，有一定標準，主要是可能有陸路移動，因此依地理關係先匡列一定範圍。

另外陳時中演講時也提到，大家喜歡問他，新的疫苗會不會有效？他認為，當然都是朝有效方向研究，但事實上幾個廠牌所謂次世代疫苗都沒新的變化，而莫德納新買2000萬，如果接種半劑等同4000萬，不可能打得完。希望有真正的次世代疫苗，也保留採購的可能。