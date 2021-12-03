Big City遠東巨城購物中心周年慶首日買氣大爆發，第1天業績就上衝4.53億。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心「10分感謝」周年慶2日登場買氣大爆發，大新竹消費者展現消費力，第1天讓巨城業績就上衝4.53億（含SOGO巨城店），首日營業額就較去年同期成長3％，昨天一早10點前大批民眾就排隊等待入場，總計單日來客數逾12.8萬人。

巨城指出，此次周年慶120間超夯話題快閃及特賣會發威，全台美食名店、美妝保養、日系小家電、童裝聯合品牌整體業績較去年上揚，低溫來襲刺激冬被、保暖服飾、大衣外套熱銷，加上國旅持續發燒，桃竹苗最完整的Outdoor專區購物人潮不斷，戶外用品、服飾類業績較去年成長3成。

另，看準大新竹高所得的消費力道，鑽戒珠寶配飾等精品受青睞，在優惠滿額送購物金的加持下業績亦成長2成。

年底買屋換屋宅經濟也發威，成家所需的智能大型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，開店2小時集雅社已突破千萬業績；德誼iPhone 13全系列及新款平板、筆電熱賣超過200組，不到5點同樣賣破千萬，家電3C整體業績強勢成長。

巨城指出，周年慶開打業績表現亮眼，巨城APP強大的數位服務功能功不可沒，滿額即可線上兌換回饋購物抵用券，方便消費者不用再大排長龍，隨買即贈、隨兌再買加速購物流程；巨城「行動宅配」服務火力更是全開，超過萬件商品使用APP線上選購，同享館內優惠折扣之外，單櫃單筆滿額享免運再加贈電子購物券，一指輕鬆購便利送到家，讓消費者大讚十分便利。