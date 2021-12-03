「動感天后」蔡依林從小喜歡唱歌，高中時期不但在校內演出，也到校外參加許多比賽，拿下MTV台歌唱節目《新聲卡位戰》冠軍，1993年她簽約出道，當年不過19歲，成了「學生歌手」，如今蔡依林熬成歌壇天后，慢慢抓住忙碌工作與享受生活的平衡點，昨天(12/2)她曬出多張自拍照，可愛俏皮模樣，滿滿的少女感，完全看不出她的真實年齡。

當年剛考上大學就出道的蔡依林，轉眼成為職業歌手已經22年，以唱跳風格見長的她，這麼多年來始終勤奮並嚴格要求自己，每回推出新作品都求新求變，挑戰不可能，不只內在部分精進，天后多年來維持青春臉龐與苗條身材，撐得起任何表演服裝，演唱會造型一次比一次火辣，這些都讓她在歌壇維持不敗地位，至今仍是不敗天后。

蔡依林貼出自拍照，張張充滿少女感，根本看不出剛過41歲生日。(取材自jolin_cai IG)

如今因為疫情關係，蔡依林出境演出部分受限，但這些年相當忙碌的她，也獲得了難得的慢活時光，久久曬一次生活照，每次都是悠閒享受生活的美好畫面，昨天她更新了IG限時動態，蔡依林出遊踏青，穿著米色針織毛衣搭配牛仔褲的她，給一頭長髮綁著兩個小球，拍下多張自拍照，一下俏皮張開雙手比十，一下坐木椅上撐頭賣萌，滿滿的少女感，一點都看不出她9月才剛慶祝41歲生日。

蔡依林的凍齡之術，看來遠近馳名，日前YouTuber高志在日本拍片街訪，就拿了天后的照片給日本民眾看，跟大家說她41歲，日本人無一不露出不可思議的表情，少女顏值連海外都認同。