今天（12月3日）大陸網約車巨頭「滴滴出行」官方微博表示，經認真研究，公司即日起啓動在紐約證券交易所退市的工作，並啓動在香港上市的準備工作。

滴滴出行在美國華爾街上市至今，僅5個月時間。今年6月30日，滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為 「DIDI」。本次IPO中，滴滴發行價定為14美元，位於13-14美元／ADS的發行區間上限。滴滴發行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10％。

截至2日收盤，滴滴出行收跌0.13％，報7.8美元／股。Wind數據顯示，自上市以來，滴滴出行股價整體跌幅達44.29％。

上週（11月26日）外電才剛剛報導，負責數據安全的中國國家網信辦擔心，滴滴敏感的數據資料可能外洩，要求滴滴管理層制定自美股退市的計畫。知情人士透露，目前考慮的退市方案，包括直接進行私有化，或在香港上市後從美國退市。

消息人士說，如果滴滴直接進行私有化，估計收購價將不會低於每股14美元的發行價，因公司在6月分才上市，短時間內以更低的報價收購，可能會引發訴訟或股東反對。但如果選擇在香港上市後，再從美國退市，IPO的發行價格或會有折扣。

滴滴上市之路一波三折。因在今年7月1日中共建黨百年大慶前（6月30日）赴美國上市，結果惹惱中國當局，滴滴旋即在7月2日就被中國監管機構宣佈接受審查。

7月9日，中國網信辦發佈《關於下架「滴滴企業版」等25款App的通報》。通報稱，根據舉報，經檢測核實，「滴滴企業版」等25款App存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題。

7月16日，中國國家網信辦會同公安部、中國國家安全部、中國自然資源部、中國交通運輸部、中國稅務總局、中國市場監管總局等部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網路安全審查。

滴滴當時回應，它已停止註冊新用戶，並將作出改變以符合國家安全和個人數據保護的規定，並將保護用戶的權利。

但這波席捲車聯網的監管狂潮並未停止，中國工信部繼續加強審核數據出境。工信部9月16日在官網公告，已下發通知要求各地加強車聯網網路安全、數據安全工作。其中提到，相關企業平台若要向境外提供數據，必須報請所在地主管部門進行數據出境備案與安全評估等工作。

不過，大陸高層顯然不滿意上述的整頓結果，鄰近年底之際，再度向滴滴開鍘，要求滴滴出行從美國退市。