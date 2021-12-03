新華社今（3日）報導，中國大陸政府11月30日向澳門特別行政區行政長官作出批復，決定在澳門特別行政區維護國家安全委員會設立國家安全事務顧問和國家安全技術顧問。全文如下：

《關於提請中央人民政府在澳門特別行政區維護國家安全委員會設立國家安全事務顧問和國家安全技術顧問的報告》收悉。現就有關事宜批復如下：

一、中央人民政府同意澳門特別行政區行政長官的報告，決定在澳門特別行政區維護國家安全委員會設立一名國家安全事務顧問和三名國家安全技術顧問。

國家安全事務顧問由中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任擔任；國家安全技術顧問由中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室相關人員擔任。

二、國家安全事務顧問的職責是：監督、指導、協調、支持澳門特別行政區開展維護國家安全工作。國家安全技術顧問的職責是：協助國家安全事務顧問開展相關工作；就澳門特別行政區維護國家安全委員會辦公室履行職責相關事務提供意見。

國家安全事務顧問列席澳門特別行政區維護國家安全委員會會議。國家安全技術顧問列席澳門特別行政區維護國家安全委員會辦公室會議。

三、澳門特別行政區行政長官應根據《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》第五十條第五項以及本批復的要求，對澳門特別行政區相關規定作相應修改。