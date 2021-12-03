經濟部技術處為推動生技醫藥產業發展，以科技專案支持工研院投入生技與醫藥創新技術研發，在「2021臺灣醫療科技展」展出多項生技研發成果，包含全球首款不必打針，也能治療濕式黃斑部病變的眼藥水；可讓癌症免疫療法提高成功率、甚至免開刀就可治療的「新穎TLR9活化劑傳輸技術」；還有全球第一款針對「AR-V7變異蛋白晚期抗藥性前列腺癌」的口服藥等，透過精準醫療新科技打擊病灶，讓治療更有效，提升醫療品質，並帶動臺灣醫療發展。根據市調公司Frost&Sullivan資料，2021年全球精準醫療市場規模約為新臺幣2.1兆元（約779億美元），預估2025年達新臺幣約3.7兆元（約1344億美元），2020至2025年複合年均增長率達到14.5％。成長動能之一就來自於民眾越來越重視個人化醫療，使得精準醫療的市場持續提升。經濟部技術處表示，新冠肺炎疫情發生後，民眾更加重視疫苗等藥物研發，不過具創新性及國際競爭力的高值利基新藥，例如小分子藥品、生技藥品與細胞治療產品，是臺灣新藥產業鏈迫切所需。因此技術處透過科技專案，支持開發治療癌症、眼科與免疫疾病之小分子新藥，著重開發智慧演算應用新標的抗體藥物、建構次世代抗體應用技術平臺，並發展高技術門檻的特殊傳輸技術，盼達到藥物傳輸與治療更精準的目的，進而厚植臺灣生技產業研發量能。工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，在技術處長期支持下，工研院累積厚實的醫藥與醫材研發實力，以科技建構「健康樂活」的應用領域，可密切協助產業從研究開發、雛形轉譯、試量產甚至到輔導上市，全力助攻廠商精進研發量能。以今年醫療科技展的4項亮點科技來說，就是在技術處科技專案支持下，聚焦在特定癌症、濕式黃斑部病變等國人常見疾病，可讓藥物傳輸更有效率、治療更有效果，符合民眾對個人化醫療的期待，更可為我國生技產業實力加值加分。