新冠病毒變異株Omicron在南非爆發後迅速流竄，全球至今已有逾20個國家、地區發現其蹤跡。醫師蘇一峰引述國外專家建議，部分國家緊急關閉邊境，恐怕為時已晚；有鑑於打加強針（第三劑）對防範Delta有用，要對付Omicron，也應考慮跟進。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰臉書PO文，根據國外專家評估，Omicron「早就混入歐美各國社區」，現在關閉邊境恐為時已晚。

的確如此，美國總統拜登宣布緊縮防疫政策，據報導，新規定要求入境美國的旅客，新冠肺炎檢測為陰性的時間點，將從離境前3天縮短為1天。但就在同一天，紐約州確認新增5例Omicron確診，其中4人在紐約市，跡象顯示新政策「緩不濟急」。

專家認為，基於加強針可防禦Delta，Omicron應比照辦理，建議混打AZ可加強T細胞免疫。蘇一峰強調，以上疫苗建議仍需要更多觀察證實。中央流行疫情指揮中心2日宣布，原須間隔6個月才能打第三劑的規定，放寬為間隔5個月，且自即日起開放第一至三類，以及因公出境者施打，初步統計首波符合規定者約6萬人。

台大兒童醫院院長黃立民也呼籲盡快去打第三劑，他指出，除了第一線的醫護人員，年長者、易感染、疾病嚴重風險者，都該去接種，再漸進開放到所有年齡層，「第三劑與第二劑的相隔時間較長，副作用相對輕微」。