民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，前副總統呂秀蓮昨嚴厲譴責暴力，並表示加害者是網軍惡棍，是綠營網軍部隊，希望執政的民進黨提出自律自清的管制辦法。對此，行政院長蘇貞昌今被問到如何看「網軍亂台」，他並未回應，僅說事情已進入司法偵辦，就依法查察不法。

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴震驚社會，並爆出綠營網軍案外案，曾擔任民進黨台北市及台南市議員義工和助理的李柏璋，坦承「我請有在用批踢踢的朋友」在PTT上貼文。消息曝光輿論譁然，前副總統呂秀蓮也感慨地說，加害者是網軍惡棍，是綠營的網軍部隊，希望執政的民進黨本於創黨初衷，應提出自律自清的管制辦法，否則號稱民主自由，卻過度寵信所謂的網軍部隊，而不加約束，這是很反諷的事，呼籲民進黨負責任地向社會交代。

行政院長蘇貞昌今上午赴立院備詢前，被問到針對高嘉瑜事件當中，民眾認為企圖利用PTT洗白林秉樞的文章是網軍亂台，他如何看待？對此，蘇貞昌並未正面回應，僅說事情已經進入司法偵辦，我們就依法來查處不法。

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