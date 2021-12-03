南非新發現變異新冠病毒株Omicron，傳染力可能勝過Delta，多國政府迅速採取限制旅行等防疫措施，壓抑一路創高的全球股市轉趨震盪。不過，全球疫情轉趨緊張，勢必再次加快人際間活動從實體環境，挪移到虛擬空間的速度，代表數位虛擬世界的「元宇宙」發展熱潮有機會越來越旺，投資人可關注相關概念股的發展。今早國內持股Meta比重較高的6檔ETF，以元大全球AI(00762)表現最佳。

元大全球AI(00762)ETF研究團隊表示，南非新變種病毒傳播速度多快，突破疫苗保護的能力如何，尚待未來幾周觀察。不過，全球疫情轉趨緊張，勢必再次加快人際間活動從實體環境，挪移到虛擬空間的速度，代表數位虛擬世界的「元宇宙」發展熱潮，有機會越來越旺，投資人可關注相關概念股的發展。

隨著各種技術逐漸到位，距離實現元宇宙也愈來愈近，自由穿梭於虛實之間，將不只是科幻情節。元宇宙的打造需要AI、雲端運算、人機介面、高速通訊、區塊鏈、資訊安全等多種技術的進化，其中技術門檻高，用於輔助產出元宇宙中各類內容的AI領域，無疑是含金量最高的一塊領域。

以國內首檔聚焦AI營收主題的元大全球AI ETF為例，其十大成分股最近一季的平均毛利率高達59.9%，顯示產品的高度競爭力，加上元宇宙題材加持，即使經過疫情加劇利空而拉回，今年以來至11月29日，淨值仍有3成的漲幅。

臉書(FB)執行長祖克伯10月底宣布公司改名Meta，並宣誓5年內轉型為元宇宙(Metaverse)公司，引爆全球資本市場投資元宇宙商機的熱情，國內持股Meta比重較高的ETF，除了元大全球AI(00762)，還包括統一FANG+(00757)、國泰北美科技(00770)、台新全球AI(00851)、富邦NASDAQ(00662)、永豐美國科技(00886)等。