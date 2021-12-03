台積電(2330)擴大投資，成為帶動全球半導體設備市場成長的推手之一。台積電今早股價熄火，但台系供應鏈股價續漲，本周以來隨著台積電股價表現強勢。

台積電擴大投資，成為台系供應鏈明年業績續旺的推手。台積電今年資本支出將達300億美元，未來3年共將投資1000億美元，也將帶旺台系供應鏈，預計包括帆宣(6196)、京鼎(3413)今年第四季營收仍有機會挑戰新高，辛耘(3583)、弘塑(3131)第四季續旺，家登(3680)第四季業績也可望再挑戰今年最佳單季紀錄。

台積電擴大投資，今年資本支出將達300億美元，未來3年共將投資1000億美元，此外，聯電及世界先進也都展開擴產。台灣半導體大廠持續投資，將續帶動台系半導體設備及相關耗材的需求，明年業績續看成長。

國際半導體產業協會（SEMI）統計，第3季全球半導體製造設備出貨金額達268億美元，較第2季再增加8%，較去年同期增加38%，連續5季創歷史新高紀錄。台灣再躍升為最大市場。

SEMI指出，台灣半導體製造設備第3季出貨金額達73.3億美元，季增45%、年增54%，超越韓國及中國大陸，躍居全球最大半導體製造設備市場。

SEMI表示，包括通訊、運算、醫療照護、線上服務及汽車等市場對晶片的強勁需求，驅動第3季半導體設備持續增長，再創歷史新高紀錄。