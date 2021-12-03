2021年已近尾聲，在剩下還不到一個月的交易日中，依態勢來看日股年線應不會有太突出表現。不過，這個月卻是日企IPO(股票初次公開交易)的良辰吉時，因為有高達30幾家都趕在年底新掛牌，也讓12月成為日本IPO件數最多的一個月。

根據彭博社統計，在12月陸續會有32家日本公司IPO，打破之前2005年12月所創的31家，成為新高紀錄締造者。同時，2021整年應該是日本這15年以來，IPO最多的一年。

這麼多家日企一窩蜂趕在2021年底IPO，主要的原因大概是，近年來有許多科技新創公司崛起。再來，因為日本社會疫情這幾個月已明顯趨緩，部分原想在2020年IPO的日本業者，因為一年前新冠病毒氣焰正盛，IPO風險較大下當時都曾打過退堂鼓。因此，紛紛選在這個時候捲土重來IPO。

2021年結束前，像從事行銷的Lovable Marketing、訓練並激發自身潛能的Institution for a Global Society、以及人工智慧相關的ExaWizards等，這些新興日企都希望趕快上市，得到更多市場資源。

日本新上任的首相團隊，正在研究日本為何鮮少出現在全球各地興起的獨角獸，就是指成立不到10年，規模達10億美元但尚未上市的新創公司。因為，日本比較多見的是在2次世界大戰後所成立的大財團，像是索尼以及本田汽車等。

這一陣子，很多日本新創公司都要IPO這事，有一點是美中不足，那就是可能過於急就章想掛牌，礙於知名度或產品特性不足，因此吸金的數量並不大。舉例來說，目前2021年IPO所籌得的資金額度在5480億日圓左右，約48億美元而已。這不僅是2018年IPO市場3兆日圓的零頭，甚至還比從軟銀集團分拆出來的行動通訊部門，規模還要來得小。

為避免在國際金融證券市場掉隊，幫企業主叫屈，嫌SPAC把IPO定價過低的新日相，也歡迎這種特殊目的收購公司能出現在日本市場。此外，日本交易所也計畫在來年的4月，使用高成長族群這一塊，來取代現行的Mothers以及Jasdaq指數。