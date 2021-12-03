美而快(5321)持續發展網紅經濟及跨業生活用品，美而快董事長廖承豪表示，明年將再增加3到5個網紅品牌，以及更多服飾類及非服飾類商品，明年業績會持續成長。

美而快今天舉行臨時股東會，美而快自2018年轉型「品牌孵化平台」，將網紅經濟與時尚電商概念結合，以「網紅」為核心去布建全通路經營與銷售服務環境，憑藉十年以上電商營運經歷，建立了設計、生產、行銷到物流完整的電商資源，及累積超過280萬會員數，協助擁有粉絲群眾的網紅KOL創立品牌，推出服飾、配件、美妝、居家、保養品等商品，用銷售轉換率將網紅流量變現，3年來培育超過30個網紅品牌。

除網紅品牌，為全方位拓展電商版圖，美而快2020年開始布局生活用品，積極向外拓展如美妝保養品、鞋子、保健食品等非服飾類的商品，並於2021年推出UR生活選物自創品牌，為公司創造營運新動能。

美而快今年前10月合併營收為22.42億元，年成長30.63%，公司自結前10月稅後盈餘為9075萬元，每股盈餘為0.59元。

美而快今天臨時股東會通過擬辦理私募現金增資發行普通股案，發行總股數以不超過300萬股為限。