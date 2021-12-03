美國證券交易委員會（SEC）周四採納了修正條款，敲定《外國公司問責法》（HFCAA）的規範細則。這表示，在美國上市的外國公司如果不遵守美國監管機構的審計要求，就可能遭到摘牌下市。

此前美國「上市公司會計監督委員會」（PCAOB）向中國監管機關要求對在美國上市和交易之中國企業進行查帳工作，但一再遭到中方拒絕，因此美國在2020年通過這項法案。

2020年在美國上市中國瑞幸咖啡因財務造假遭到調查，並火速開除了執行長和運營長，這起事件使美方應採取行動的呼聲進一步升高。

根據該法案，如果PCAOB連續3年無法對選定的財報進行查帳，美國證券交易委員會有權禁止其股票交易，亦可要求其股票下市。這項法案亦要求企業必須申報它們是否為任何外國政府所持有或控制。

美國證券交易委員會主席Gary Gensler在聲明中表示，如果您想在美國公開發行證券，負責您帳簿審計的公司必須接受PCAOB的審查。Gensler並表示，雖然有50多個外國司法管轄區在審計調查方面已經與PCAOB合作，但「有兩個地方從來沒有，即中國和香港」。

中國網約車巨頭滴滴出行周五隨即宣布將從紐約證券交易所下市，並計畫轉往香港股市掛牌。滴滴表示，這是經過審慎考慮後做出的決定。

上周滴滴出行在美國掛牌的股票重挫，因媒體報導中國監管機關基於敏感數據可能外洩的疑慮，已經要求該公司高層制定從紐約證交所下市的計畫。