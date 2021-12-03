美國副國務卿雪蔓與歐盟對外行動署祕書長薩尼諾2日在華盛頓舉行第二次「美歐中國議題對話」，美國國務院同天在官網刊登了雙方在會後發佈的聯合新聞稿。新聞稿內容對華措辭強硬，先是強調「與中國的系統性競爭」，接著提到中國涉疆、涉藏、涉港、涉台、南海和東海等議題，在涉疆、涉藏議題上稱中國「侵犯人權」，在涉港議題上稱「香港自治和民主受到侵蝕」，在涉台、南海、東海問題上指責中國「單邊行動破壞地區和平與安全」，並表達「強烈關切」。

這份新聞稿也提及與中國的「合作」。新聞稿稱，「雪蔓與薩尼諾認識到對華外交的重要性，尤其是在利益交匯和建設性合作可能的地方」。根據新聞稿，美歐可以與中國合作的領域包括氣候變化問題、健康安全、伊朗核問題、朝鮮半島問題等。

事實上，在這次美歐就中國問題第二次舉行高層會晤前，多家美國媒體和美國國務院就放風稱，美歐官員將在這次對話中討論如何聯合應對「日益強硬的中國」。美國官員此前聲稱，本次對話的聲明將「反映美國和歐盟看待中國的觀點日益趨同。這也表明，在與中國競爭之際，我們重建聯盟和夥伴關係的方法是有效的」。

「中國、美國和歐盟都是國際主要力量，三者之間不是非此即彼的關係，更不應該進行零和博弈。」外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會中在回應此事時說，中方敦促有關方面摒棄「冷戰」思維，堅持開放合作、對話協商，踐行真正的多邊主義，為世界注入更多穩定性和正能量。以意識形態畫線、搞「小圈子」的做法不利於世界和平穩定，損人害己，得不償失。