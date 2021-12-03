遠東集團董事長徐旭東日前投書媒體，談論台灣工業缺乏長遠規畫以及「逢中必反」的情緒讓他憂心。工商協進會理事長林伯豐認為，疫情過後兩岸應該雙邊互訪。

工商協進會今日舉辦「相招來捐血」活動，林伯豐接受媒體採訪時表達看法。

林伯豐表示，徐旭東的憂慮不無道理，中國大陸經濟政策規劃，一期都是五年，最長可達20年、30年；但是台灣政策受到任期限制，一次頂多4年，最長遠的規劃也無法超過10年，政策應該要能持續性，對國家才是有利的。

對企業而言，要符合政府的要求，不論是台灣或中國大陸的稅務、環保政策，這樣台商就會發展比較順利。

但是，兩岸經貿是緊密的，中國大陸是台灣最重要的出口市場，占出口比率達到42％；而台灣也長期投資中國大陸，對大陸經濟也多有貢獻，所以林伯豐認為「我們應該友中，而不是仇中」。

兩岸關係如何改善？首先，兩岸能夠聯繫，陸委會應該以更新、更好的規劃，促進兩岸溝通，疫情過後海基會可派代表拜訪海協會，若能夠落實就兩岸改善關係就是好的開始。