美國證券交易委員會（SEC）當地時間2日宣布一項新法律的最終計畫。該法律要求外國公司提供審計底稿供美國檢查，否則可能3年內被紐約證交所和那斯達克摘牌。受影響的公司可能超過200家。這是中美兩大經濟體在金融戰上的最新進展。

根據外媒報導，SEC的新規定明確了監管機構如何界定將被摘牌的公司以及相應的退市程式。儘管美國自2002年以來一直在要求，但全球僅有中國大陸和香港仍拒絕檢查。

SEC主席Gary Gensler在公告中表示，「如果你想在美國發行公開證券，審計帳本的公司必須接受上市公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查」。Gensler說，「雖然有超過50個司法轄區與PCAOB合作，允許進行必要的檢查，但有兩個司法轄區一直沒有：中國大陸和香港。」

報導指出，根據這項規定，可能會有超過200家公司將被美國交易所摘牌。

報導稱，中國拒絕讓PCAOB檢查阿里巴巴、百度等在美上市公司的審計底稿，這個問題困擾了美國監管機構10多年。由於兩國之間緊張局勢加劇，加上瑞幸咖啡會計醜聞曝光，此事變得越來越緊迫。

在川普政府執政期間，美國國會去年12月罕見地採取了兩黨一致的行動，要求中國公司公開帳本，並要求SEC對不遵守的公司制定規則。SEC 2日的最終計畫滿足了這一要求。

上述規定發佈後，那斯達克金龍中國指數（跟蹤98家主營業務在中國的在美上市公司）跌幅擴大到3.8％。阿里巴巴、京東、拼多多等科技巨頭股價下挫。

Gensler 7月曾表示SEC暫停處理中國企業IPO，部分原因是可變利益實體（VIE）架構資訊披露不足。這種結構使某些行業的中國公司可以規避國內有關海外上市的規定，但美國監管機構擔心，VIE給投資者帶來了風險，可能會掩蓋有關它們最終所有權的資訊。此外，中國也考慮禁止企業通過VIE架構海外上市。

根據新規定，SEC第一步將確定可能不符合審計檢查要求的公司。一旦一家公司被SEC列為「委員會認定的發行人」，就必須提交檔證明其不是政府所有或控制。

相關公司還必須在年報中明確經營公司和空殼公司的補充資訊，包括政府持有的股份百分比；政府實體是否擁有控股權；每位在董事會任職的中共黨員名字。