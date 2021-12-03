民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發各界關注。曾當律師的台北市副市長黃珊珊今(3日)在廣播節目中表示，之前碰到很多家暴案，很多女性都是先忍耐，有孩子的人就會為孩子而忍耐，但其實隱忍真的會縱容下一次更嚴重的暴力。

黃珊珊在廣播節目《千秋萬事》中談到，女性從政一開始一定會有一些限制，但隨著社會開放，女性從政反而變成一種常態，盼有一天大家會覺得女性從政不再是一種「特別」，而是正常、常態；她也說，高嘉瑜是我的同事也是同一選區，不管大家各自不同政黨跟立場，這單純是她受到傷害，且任何人都不應該受到這種對待。

黃珊珊說，打人就是不對，但你看這過程，我們女性還要先出來抱歉說識人不明，這才是個問題，看了很心疼，以前當過律師，碰到很多家暴案，很多女性都是先忍，有孩子的人就會為孩子而忍耐，其實隱忍真的會縱容下一次更嚴重的暴力，越不講，對加害人來說，可能是食髓知味 ，一定不能用忍耐方式，忍耐不會改變。

黃珊珊表示，相信高嘉瑜也是感到真的不能繼續下去，因此她盼受害者千萬不要因為恐懼和不得已，變成縱容加害人的暴力行為。

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