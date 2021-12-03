林明溱表示，中部地區有600多萬人口，民進黨政府都以中火火力加強來掐著中部人脖子，不管核四重啟與否，都不要用這種奧步要脅中部人，呼籲民眾站出來，4個都同意，台灣才會更美麗。(吳建輝攝)

南投縣長林明溱日前辭去南投縣選舉委員會主委，表態力挺四項公投都「同意」，今再次呼籲鼓勵民眾踴躍參與公投投票，林明溱表示，中部地區有600多萬人口，民進黨政府都以中火火力加強來掐著中部人脖子，不管核四重啟與否，都不要用這種奧步要脅中部人，呼籲民眾站出來，4個都同意，台灣才會更美麗。

林明溱表示，台灣缺電是事實，執政黨要求企業、工廠限電，普通家戶還時不時斷電，嚴重影響生產線與民生用電，但政府不但不聽還強力推行綠電，綠電推動明顯已經是失敗收場，但執政黨一意孤行，仍大撒幣將燃料棒抽離運出，完美解釋「錯誤的政策比貪汙更可怕」。

林明溱說，執政黨為了抱美國大腿，宣布要進口萊豬，卻緊咬馬英九當時進口美牛，萊豬美豬跟萊牛美牛完全不同，卻大玩文字遊戲欺騙老百姓，還有高端疫苗2劑人民要重打，民進黨還有許多議題與政策都讓人民無法接受，呼籲執政黨不要拿台灣老百姓的生命來做賭注。

他說，當時阿扁執政時承諾「藻礁永存」、力挺「公投綁大選」、「反對萊牛、豬」的政策，時任行政院長蘇貞昌都曾大喊要追加400億預算還興建核四，與現在雙標的論述看起來格外諷刺。

「12月18日一定要投4個同意」林明溱表示，執政黨從上到下全體總動員，全國宣講4個公投，反觀國民黨對整個公投案的論述與宣講力道遠遠不足，公民投票是民主國家行使公民權的表現，為了國家的進步，不再讓執政黨浪費老百姓的血汗錢，希望大家踴躍出來投票，也希望執政黨能看見民意，並學習尊重民意。