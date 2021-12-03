民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。民進黨前立委郭正亮表示，林從被逮捕到走進警察局這一段路，他認為警察對林特別鬆，因為讓林接受媒體訪問、暢所欲言，這一幕實在「很詭異」，背後恐暗藏綠營鬥爭。對此，前台南縣縣長蘇煥智則回應「沒有那麼陰謀論」七字，他認為林本身就是個極擅長媒體公關的人，故懂得如何把握鏡頭搧風點火。

郭正亮2日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，高嘉瑜案他最不解的是，林秉樞涉嫌犯下傷害、強制等罪，理論上被提告後是要出庭的，除非是他出庭前有繼續恐嚇騷擾對方的疑慮，才有拘提之必要，想不到竟然這麼快就拘提了，而且是在板橋他下榻的飯店內直接拘提。

郭正亮強調，林秉樞從被逮捕到走進警察局這一段路，他看到這一幕，感覺警察局對林特別鬆，因為讓林接受媒體訪問，實在「很詭異」；從林快速被拘提到進警察局前受訪，他認為「有一股力量」希望林趕快消失，以防林繼續在網路發文滋生事端，但又在林走進警察局前讓其暢所欲言，這狀況他活到60歲都沒看過，感覺就是背後有玄機。

針對郭正亮的話，蘇煥智直言「沒有那麼陰謀論」，他認為此事件已成國內外議題焦點，尤其受害者高嘉瑜又是知名立委，故警察與司法單位很怕動作太慢挨批，故在高正式提起告訴後迅速採取行動，他認為這某些程度來自輿論的壓力；至於林秉樞走進警察局那段路，他認為因事件受全國關注，故警方配合媒體採訪，而林本身又是媒體公關上相當厲害的人，很懂得如何抓住媒體與對外互動讓自己的聲音出來，故刻意面對鏡頭時，講出很多敏感的關鍵字拖高下水、煽動綠營內部矛盾，可見林是個「聰明的被告」。

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