3日環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區主要為「普通」等級。

依監測資料顯示，3日環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，3日至4日環境風場為東北風，空氣品質普遍較佳；5日至6日午前環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積；6日午後至8日環境風場轉為東北風，迎風面地區空氣品質好轉，下風處地區污染物仍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。