3日環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區主要為「普通」等級。
依監測資料顯示，3日環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積。
竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
未來一週，3日至4日環境風場為東北風，空氣品質普遍較佳；5日至6日午前環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積；6日午後至8日環境風場轉為東北風，迎風面地區空氣品質好轉，下風處地區污染物仍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。