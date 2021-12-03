全台壓軸登場的新竹SOGO周年慶2日開跑，首日業績開紅盤，突破3.2億，刷新開店以來的紀錄，疫情趨緩後湧現報復性消費，首日即出現8位百萬刷手，新竹SOGO店長陳秋芬表示，因疫後結婚潮，今年婚嫁商品業績高成長；此外，因新竹房市熱絡，家電商品買氣提升，銷量也有高幅度的提升。今年取得哆啦A夢獨家授權的來店禮，首波任意收保溫提袋限量8000份，一早就吸引大批民眾排隊搶換。

新竹SOGO 2樓大規模改裝後，今年以全新風貌迎戰周年慶，珠寶、金飾首日業績成長7成，業者分析，因年中疫情影響，導致年底爆發結婚潮，不少新人趁周年慶高回饋率入手鑽戒；新竹SOGO周年慶首日冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等大家電熱銷，因新竹房市熱絡，不少民眾趁周年慶高回饋率的時機，入手新居家電，成長兩成五；周年慶民眾必買重點之一-化妝品，首日限定的「LANCOME-超未來基因精華組」、「SHISEDO國際櫃-NO.1乳霜王組」、「Kielth’s-金盞花回饋鐵粉驚喜組」等優惠組開賣不久，即被搶購一空。

剛好遇上寒冬助攻，保暖服飾成為許多民眾的選購的重點，以國產與進口服飾成長突破一成，其中大衣、針織及羊毛類商品最為熱銷；另外，廣受竹科人歡迎Levi’s、roots等休閒品牌的保暖服飾，銷量也較去年提升；新竹以「風大」聞名，機能型外套成了許多機車族的必買商品，主打兼具實用與外型的品牌The North Face湧現選購的人潮。

近月指標民生消費品牌陸續調漲，引發消費者對於通膨的憂慮，新竹SOGO看準民生用品需求，推出超優惠箱購5折起，最熱銷的油品、醬油首日銷售近百箱。另外，今年特別邀請來自台北的司康名店-悄悄好食於周年慶期間限量販售，開賣首日不到傍晚就被搶購一空。