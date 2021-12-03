普瑞博(6847)在2021台灣醫療科技展中展出減白過濾器、細胞分離過濾器、抗沾黏材料三大革命性產品。普瑞博紅血球專用減白過濾器陸續取得美FDA、台灣TFDA及歐盟CE上市許可，並於今年取得台灣捐血中心的合格供應商資格。

減白過濾器進入門檻高，主要由三大國際廠商分食全球每年超過8000萬套需求市場，普瑞博突破國際大廠過濾膜專利技術壁壘，成為第四家產品成功上市企業。普瑞博減白過濾器的白血球去除效能超過99.99％，紅血球回收率大於92％、血液損失量僅30ml，最快僅需7分鐘即能完成白血球減除，不僅效能優於其他品牌，過濾時間更平均可省去30％，產品極具競爭優勢。近年歐美國家陸續更換使用減白過濾器與聯帶(In-line)系統的結合套組，然台灣並無在地的血袋產業鏈，普瑞博掌握減除白血球核心技術與通路，授權南亞投入血袋廠及過濾套組產線建置，生產Real-time/In-line減白過濾套組，合作攻佔全球產值277億元的血庫市場。

普瑞博為全球第四個產品取得美國FDA認證的團隊，效能為同類產品中之冠，已經打入美國血庫市場，技術優勢吸引台塑集團青睞，公司將攜手南亞合作建置台灣首座血袋廠，生產Real-time/In-line減白過濾套組，並與台塑共同發展「P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑」，相關產品皆於本次台灣醫療科技展亮相。

後疫情時代，未知感染源檢測領域需求大爆發，普瑞博運用核心技術，提供突破性的細胞分離方式，免除繁雜耗時的離心手續，使傳統血液檢體處理時間從3小時大幅縮短至5分鐘，可去除99％的人源干擾，為新世代檢測前處理耗材，後續搭配基因定序儀等分子診斷設備，可提升檢驗準確度，並大幅降低檢驗成本。首款「Devin血液微生物富集過濾器」應用在敗血症檢測實驗室解決方案，將與策略夥伴合作進軍市場規模60億元人民幣以上的中國市場，未來逐步推廣至其他區域。除了敗血症應用，並計畫擴大應用至癌症早篩、子宮內膜炎、產前無創篩檢(NIPT)等適應症。

ZISC雙離子技術平台的仿生雙離子抗沾黏技術，可抵抗不同尺寸之生物沾黏，具有抗菌、抗血栓、抗黴、抗蛋白等特性，普瑞博與台塑公司攜手發展「P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑」，在產品製作流程上添加P-TEX抗沾黏塑膠粒即可達到效果，不需改變器材製作程序，應用在醫學領域，能賦予醫材表面抗菌、抗凝血等特性，將大幅改善醫材容易產生細菌沾黏、血栓等問題，應用範圍廣泛，如血液透析迴路、引流管、導尿管、血袋與細胞培養袋膠粒、植入物用高強度抗沾黏複合膠粒等。