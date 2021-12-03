戴姆勒集團(Daimler)監事會在周四通過一項決議，要在2022~2026年間對賓士汽車投資超過600億歐元(約678億美元)。
該聲明發布在集團分拆活動之前。戴姆勒卡車預計在12月10日從集團分拆出來並且上市，意即集團的乘用車和商用車部門(賓士汽車)，將與卡車和巴士部門(戴姆勒卡車)分道揚鑣。
戴姆勒希望新投資計畫將賓士汽車推在電動車生產和發展前沿。
聲明稱2020年10月宣部的現有計畫，即到2025年將資本支出從2019年的水準減少20%，仍然有效。新計畫的重點在電氣化、數位化和自動駕駛。
戴姆勒也表示，提高每輛車的淨收入、實施直銷模式，均為公司戰略的一部分。另外電池技術和生產的進步，應有助於降低電動車的成本。
戴姆勒執行長Ola Kaellenius在聲明中說，我們的目標是在豪華汽車領域和高級商用車領域保持技術領先地位，同時繼續致力於我們雄心勃勃的獲利目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。