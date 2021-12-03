戴姆勒集團(Daimler)監事會在周四通過一項決議，要在2022~2026年間對賓士汽車投資超過600億歐元(約678億美元)。

該聲明發布在集團分拆活動之前。戴姆勒卡車預計在12月10日從集團分拆出來並且上市，意即集團的乘用車和商用車部門(賓士汽車)，將與卡車和巴士部門(戴姆勒卡車)分道揚鑣。

戴姆勒希望新投資計畫將賓士汽車推在電動車生產和發展前沿。

聲明稱2020年10月宣部的現有計畫，即到2025年將資本支出從2019年的水準減少20%，仍然有效。新計畫的重點在電氣化、數位化和自動駕駛。

戴姆勒也表示，提高每輛車的淨收入、實施直銷模式，均為公司戰略的一部分。另外電池技術和生產的進步，應有助於降低電動車的成本。

戴姆勒執行長Ola Kaellenius在聲明中說，我們的目標是在豪華汽車領域和高級商用車領域保持技術領先地位，同時繼續致力於我們雄心勃勃的獲利目標。