警方透過附近各家碾米廠，總算找到闖禍的肇事陳姓駕駛，並依法製單開罰。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中鎮員集路三段路面，南向車道被載穀車車斗洩漏金黃色稻穀占滿，宛如馬路曬穀場，影響來往人車通行安全。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中鎮公所清潔隊掃街車到場清掃路面，耗時90分鐘才完成清理，清運的稻穀多達5、6百斤，因白米已與稻殼分離，遭車輪輾壓髒汙，全部報銷。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

馬路成曬穀場！載穀車沿路撒1公里 500斤稻穀報銷

整條馬路都成了曬穀場。正值二期稻作收割季節，彰化縣田中鎮員集路3段，1日傍晚有輛載穀車，準備到碾米廠繳穀，不料疑似貨車駕駛粗心大意沒將車斗門閂拴牢，整車剛收割的稻穀大量洩漏到地面，散落綿延1000公尺，讓路過民眾看傻眼，趕緊報警。

警方獲報到場，看見馬路成了曬穀場，只能趕緊通報公所清潔隊掃街車協助，來回清掃3、4趟，足足耗費90分鐘才掃完，清運的稻米多達5、6百斤，由於正值下班車流尖峰時段，滿地的稻穀不耐車輪來回不斷輾壓，半數已經白米與稻殼分離，也讓民眾直呼，真的好浪費、好可惜。

田中警分局內安派出所副所長楊芝淵表示，本月1日晚間6時與同仁蕭傅濃執行巡邏勤務時，接獲110通報指員集路3段沿路都有稻穀散落一地，影響人車通行安全，立即趕往現場處理。

由於散落的稻穀數量龐大，一路從維力公司大門外往南至文興高中之間，長達1公里的南向車道，全都鋪了滿滿的稻穀，彷彿昔日曬穀場，路燈和車燈照射下還不斷反射金黃色光芒；馬路一夕間變身稻埕，附近居民和到場員警都傻眼。

楊芝淵說，滿地稻穀容易造成車輛輾壓打滑，當下立即呼叫支援警力到場協助疏導車潮指揮交通，並擺設三角錐警示來往人車，並前往附近各家碾米廠詢問尋找肇事駕駛；最後才透過田中鎮農會取得陳姓駕駛電話，聯繫陳男立即到場協助清掃處理，並將依違反《道路交通管理處罰條例》第30條製單開罰3000元以上、1萬8千元以下罰鍰。

田中鎮公所清潔隊人員出動掃街車到場從當晚7點一路清掃到晚間8點半左右，才總算恢復道路暢通，而清潔隊估算，來回清運的稻榖總量多達500、600台斤，因白米已與稻殼分離，遭車輪輾壓髒汙，只能全部報銷；陳姓駕駛一時疏忽粗心，不只得吃罰單，載穀車上半數稻穀散落馬路，恐怕還得賠償稻農損失。

彰化縣農會田中碾米廠主任游美倫表示，目前正值二期稻作收割時期，縣農會田中碾米廠濕穀收購作業每天約收至晚間6點，收購至12月2日為止，目前已結束收購，收購價格約在每百台斤1080元。