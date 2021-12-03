雙北蛋黃區房價持續居高不下，買房對年輕族群來說是一項沉重的負擔，間接造成人口逐漸遷移至外縣市，順勢帶動周邊區域如林口、汐止、桃園等地房價水漲船高，想在這幾個地區買到大坪數、價格又負擔得起的房子將會越來越困難。不少人將目光轉向基隆，現階段基隆新屋及預售屋的均價處於每坪21~25萬區間，而在蘇揆宣布政府支持基隆港重大建設逾60億利多的加持下，以及已上路的基北快捷公車，基隆與雙北之間交通更加便捷，將成為房市新寵。

曾榮獲國家建築金獅獎的僑府興建設，在中正區推出新建案「僑家大院」，為基隆市內相當稀有的透天產品，以堅實的品質與親民的總價，成功吸引大批首購族與在地換屋族關注。

【25分鐘車程可抵達台北市中心 僑家大院離塵不離城】

「僑家大院」位在調和街上，開車2分鐘就能上62快速道路，之後則可以銜接國1或國3，到達內湖、南港僅需25分鐘車程。建案基地鄰近調和轉運站，即將完工的調和轉運站被視為海科館旅運樞紐，未來將匯集各路線公車，為當地交通帶來相當大便利性。

商圈部分，「僑家大院」鄰近新豐商圈與愛買商圈，及海科館，商圈內有全聯、屈臣氏、麥當勞等知名連鎖店，而調和市場則能夠滿足菜籃族的購物需求，生活機能條件佳。

僑家大院有獨立生活館規劃，住透天別墅同樣享有VIP設施。(圖/業者提供)

【知名品牌建材打造精緻豪墅 防水保固讓居民住得安心】

「僑家大院」打造2,836坪無車小鎮，由雙崗哨圍城管制出入車輛，並實施全區人車分道，使得別墅村內的安全更上層樓。建商為了居住空間著想，更將車位設置在地下室，停放大型休旅車不是問題，而一樓的室外空間則規劃成適合散步的綠園道，讓住戶體驗「慢生活」的愜意感。公設部分則另規劃出一棟獨立會館來分區待客，會館內設置健身房、交誼廳等場所，方便住戶之間交流，實用程度高。

僑家大院的標準配備集合了10國精品。(圖/業者提供)

該案另一特點為低公設比、高得房率，與市區內大樓產品相比，室內可用空間坪效更大，以案內45坪的房型產品來看，使用空間約等於大樓的54坪；而另一款71坪的房型產品，使用空間則和大樓110坪一樣，可以說省下近40坪房價。

建材部分則是「僑家大院」另一大亮點，包括杜拜飯店與世界最高建築哈里發塔共同選用的RAK磁磚和瑪摩麗磁，及林內廚房三機、YKK氣密窗、INAX衛浴設備、愛惠普淨水器等配備，聯合10大世界精品國的知名品牌打造優雅居家環境，而建商更提供全棟5年防水保固，讓居民不僅住得舒適，更住得安心。

【988萬起購屋甜蜜價 首購族也負擔得起】

「僑家大院」總價988萬起，對於年輕首購族與基隆當地首換族來說，價格相對和善許多，而千萬預算入主精品豪墅，享受大自然美景更是許多人的願望，想一圓別墅夢的民眾，不妨預約鑑賞，順道欣賞基隆海岸風光。

預約專線：02-2469-8888

(表/中時新聞網製)

接待會館

基隆市中正區調和街266巷口