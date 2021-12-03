副總統賴清德12月3日出席行程，致詞時提到，醫界都很清楚，萊克多巴胺不是毒藥、偽禁藥，也不是安非他命、搖頭丸。他說，醫療人員守住疫情，但國家未來發展重要議題，也應公開或跟親友說明正確資訊。

賴清德出席長庚醫療財團法人第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際研討會，他說，和衛福部長陳時中一起出席，是要感謝醫療人員在防疫裡面展現的精神與貢獻，在疫情期間站在第一線。

賴清德致詞時話鋒一轉提到萊克多巴胺，他說，「萊克多巴胺是怎樣的用藥，我們都很清楚，它就是一種乙型受體素，原本是作為治療用途，意外發現在畜牧業效果很好」。賴說，「它不是毒藥，也不是偽禁藥，或者安非他命、搖頭丸。甚至外界說它功效比搖頭丸大250倍」。賴表示，我們是醫界的人，都很清楚，它不是毒藥，應該要跟社會說明，如果萊克多巴胺，真的比搖頭丸大250倍，藥頭賣萊克多巴胺就好了，不用賣搖頭丸。

賴清德又說，醫療人員守住國人，疫情站在第一線。不過對於國家未來發展重要議題，我們應該公開，或者跟親友說明提供正確資訊。賴說，台灣是國際社會的一員，也是世界貿易組織的會員，有義務、尊重國際規範，而聯合國國際食品法典委員會也公布每天可接受的攝取量，換算60公斤的人1天要吃6公斤才會超標。有婦女生產坐月子，一天吃一份豬肝、腰子也不會超過。此外萊克多巴胺24小時會代謝完畢，不會在身體存留。

賴提到，來到長庚，大家都算是師兄妹，都是學一樣的、根據實證治療的西方科學，也很期待，長庚醫療體系在國家需要大家站出來的時候，根據專業，讓社會清楚知道議題內涵，協助國家主人做出正確選擇。

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