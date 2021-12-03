四大公投將於18日投票，台灣民意基金會最新民調顯示，「反萊豬」、「珍愛藻礁」及「公投綁大選」雖然仍是同意大於不同意，但正反差距已縮小；「重啟核四」則逆轉為不同意45.9％，小勝同意2.4個百分點。對此，藍營青年陳冠安稱，魔鬼藏在細節，以台灣民意基金會的細部數據來看，其實顯示，民進黨在公投即將踢到鐵板！

台灣民意基金會11月30日公布公投最新民調，「反萊豬公投」選民投票傾向，如果明天投票，55.9％傾向投同意，36.5％投不同意票；「珍愛藻礁公投」部分，42.3％傾向投同意票，36.7％傾向投不同意票；「公投綁大選」上，47.5％傾向投同意，41.6％不同意；至於「重啟核四」，43.5％投同意，45.9％不同意，首度出現逆轉。

對此，陳冠安今（3日）在臉書發文表示，雖然四項公投的同意比例皆下滑，而不同意比例則全部上升，不過，仍有三項是同意明顯大於不同意，僅重啟核四正反對等。

陳冠安認為，公投同意下滑是因為民進黨支持者歸隊，但另一方面，綠營的猛攻也讓國民黨支持者的同意比例上升，不同意下降，等於變相協助藍營催票。陳冠安指出，在多數泛綠群眾已經「聽黨指揮」的情況下，未來的翻轉空間就極其有限，民進黨的絕地反攻將踢到鐵板。

在藍綠高度政治動員的情況下，陳指出，1218公投的關鍵，其實就在中間選民的投票傾向與意願；陳冠安強調，以實務經驗來看，「一定會去投票」者才是選戰關鍵，因為所謂「可能會去投票」，最後不去投票的可能性相當之高，所以說，目前中間選民一定會去投票比例過低就是這場公投的隱憂。

陳冠安直言，未來兩周，要如何讓可能會投票的中間選民轉為一定會投票，就是在野陣營是否能打敗執政陣營的關鍵。