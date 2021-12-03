北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽。（2022北京冬奧官網）

香港文匯網報導，北京2022年冬奧會和冬殘奧會組委會今天（12月3日）上午在國新辦召開記者會表示，將簡化辦賽，根據疫情防控需要，精簡非必要環節、活動和人員數量，制定簡化辦賽方案，最大限度降低疫情風險，「堅持如期辦賽，確保冬奧會如期舉辦」。

冬奧會是世界規模最大、影響最廣、競技水平最高的冬季綜合性體育賽事。北京2022年冬奧會是第24屆冬奧會，計畫於2月4日（星期五、農曆正月初四，立春）開幕、2月20日（星期日、農曆正月二十）閉幕；冬殘奧會是第13屆，計畫於3月4日（星期五、農曆二月初二）開幕、3月13日（星期日、農曆二月十一）閉幕。北京冬奧會計劃設置7大項、15個分項、109個小項的比賽，冬殘奧會計劃設置6個大項、78個小項。

北京2022年冬奧會和冬殘奧會組委會表示，目前12個競賽場館全部完工，通過國際冬季單項體育組織認證，全面具備辦賽條件。接下來，將紮實推進場館和基礎設施建設，統籌做好競賽場館收尾工作，按期完成非競賽場館建設改造，按照冬奧標準和疫情防控需求，推進疫情防控設施、臨時設施和無障礙環境建設，確保滿足辦賽要求。

提升場館賽時運行和保障能力，10月至12月大陸計畫舉辦10項國際測試賽和3場國際訓練周，完全按照冬奧標準進行全要素測試，預計有2000餘名境外運動員、隨隊官員和國際技術官員等通過全程閉環管理來華參賽。

北京2022年冬奧會和冬殘奧會組委會表示，目前，速度滑冰中國公開賽、亞洲花樣滑冰公開賽、短道速滑世界盃、雪橇世界盃、單板滑雪障礙追逐世界盃等8項賽事已圓滿結束，外方人員已順利離境，其他測試賽和測試活動也都做好了準備。

接下來，將深化競賽組織和場館運行，辦好後續國際賽事測試賽和訓練周，對籌辦工作進行全要素測試。進一步充實競賽場館運行團隊，全面組建非競賽場館團隊，持續深化場館運行方案，為賽時運行奠定基礎。