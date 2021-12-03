台南民間發起高掛首面「公投很容易、四個蓋同意」四大公投選票式看板，一旁就是台南市長黃偉哲。（曹婷婷攝）

高掛看板現場也進行街頭宣講。（曹婷婷攝）

四大公投將於12月18日舉行，台南市韓友會理事長廖盛芳號召民間發起小額募款5萬元，今天上午10點在台南市後甲圓環高掛首面「公投很容易、四個蓋同意」四大公投選票式看板，剛好一旁就是台南市長黃偉哲跟市議員蔡筱薇的看板「好的就繼續」，形成「同意」、「好的就繼續」畫面，吸引路人目光。

廖盛芳說，公投剩下沒多少時間，面對民進黨政府花這麼多錢在做反宣傳，從來沒有看過一個民主政府會這樣跟人民對抗，但在台灣卻發生了，所以選前發起這個活動，希望喚醒大家要有危機感，也能認知這場公投的意義，「這是對政策的投票，政府動員這麼多資源反公投，讓我們很驚恐！不應該這個樣子！」

他也透露，本來希望斗大「同意」二字能掛在蔡英文看板旁邊，但都沒找到合適的地方，最後選了車水馬龍的要道，「同意」二字一旁剛好是黃偉哲跟市議員蔡筱薇寫著「好的就繼續」看板，形成巧妙呼應。

今天這面寬930公分、高660公分的看板，由25噸吊車現場吊掛，掛好的同時，現場也響起一片熱烈掌聲，包括國民黨台南市黨部主委林進旺及多位民間鬥士也在街頭接力宣講，訴求「反萊豬、護藻礁、重啟核四跟公投綁大選」。