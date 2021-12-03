前年高雄3歲鄧姓女童和父親鄺姓男子到自助洗車場洗車，卻冤死在空氣噴槍下，一審認定女童將噴槍塞入嘴內噴擊致死，將鄺男依過失致死罪輕判1年10月，二審逆轉改認定是他用噴槍往自己女兒嘴噴擊致死，依故意對兒童傷害致死重判10年，最高法院駁回上訴定讞。

這起悲劇發生後，偵審期間共有2份意見不同的鑑定報告，最高法院採用台大醫院的鑑定結果，認為3歲女童如果用噴槍朝自己嘴噴擊高壓氣體，會立即引發喉頭反射或者作嘔反射之防衛機制而鬆開風槍扳機，認定鄺男故意以噴槍噴擊女童嘴部致死。

鄧母與鄺男在事發前為男女朋友，2015年11月生下鄧姓女童後，2人並未同居，鄧母因2019年1月20日間另有要事，於是請託鄺照顧鄧童，鄺男駕駛轎車載女兒到高雄自由路上的加油站洗車，沒想到鄧姓女童卻死在轎車副駕駛座，臉、胸、腹部腫漲。

檢警相驗後認定鄧童喪命高壓空氣噴槍下，鄺男辯稱，女兒童因為看她拿噴槍清理汽車覺得很好玩，就拿起噴槍使用噴自己的身體及臉部，他有制止，但後來女兒覺得有趣又拿起噴槍往嘴巴裡面噴，他查覺狀況有異送醫急救，但到院前已呈現死亡狀態。

橋頭地方法院一審採用法醫研究所的鑑定報告，認為鄧童自行玩噴槍致死，鄺男須負過失責任判刑1年10月，但高雄高分院二審佐以台大醫院鑑定報告，依女童年紀、噴槍壓力等，認定是鄺男持噴槍往女童嘴部噴氣致死，逆轉重判10年徒刑，上訴後，最高法院駁回。