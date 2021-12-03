眼睛看不清楚，除了近視、老花之外，還有許多深層原因。尤其當看出去的視野出現變化時，絕對不要輕忽。新北恩主公醫院眼科劉育舒醫師表示，有不少患者求診時，會描述自己看見的線條好像歪歪的，像是房子的牆壁，看起來直線變成弧線，總覺得整天都頭昏眼花。醫師指出，這時候就要警覺，是否已經罹患「黃斑部病變」。

●黃斑部病變不可逆、無法治癒 被稱為「眼睛癌症」

劉育舒醫師指出，黃斑部病變是台灣50歲以上中老年人失明主要原因之一。與其他眼部疾病相比，黃斑部病變一旦發生就不可逆，目前尚無法治癒，只能延緩惡化情形，在眼科有如「眼睛癌症」般棘手。

醫師強調，老化是黃斑部病變最大原因，隨著年齡增加，罹病機率大增。建議日常可透過阿姆勒斯方格紙進行簡單檢測，若黃斑部出現問題，在看方格紙時會出現局部暗影、空缺或曲線等，當有這些症狀時，就表示眼底可能出現病變的徵兆，應儘快就醫，

阿姆斯勒方格表測試法：距離約３０公分，遮住其中一隻眼睛，另一隻眼睛看著黑點，用餘光去看是否能夠看得到方格表的四個角和邊，還有表格的線是否黏在一起或是扭曲變形。然後換遮蓋另一隻眼，打開的眼睛重複上述的步驟。（合成圖／國健署健康九九、Shutterstock)

●熟齡失明最猛殺手 日常保養延緩惡化

黃斑部病變以目前的醫學技術還無法治癒，只能延緩其惡化速度，若延誤治療，嚴重者恐失明。劉育舒醫師解釋，目前治療主要是針對濕性病變脈絡膜新生血管做治療，可以利用局部視網膜雷射、光動力治療以及眼內注射抗血管新生藥物等方式治療。

醫師也呼籲，許多人如果單眼有問題，會用另一隻好的眼睛湊合著過日子，這是非常不智的作法，延誤就醫的後果通常難以收拾。

●防範黃斑部病變 生活細節多注意

為了防範中高齡失明，最好的預防就是做好日常視力保養、定期檢查，並且減少三高危險因子，減重、戒菸、運動都是關鍵。

除此之外，日常多吃含有葉黃素、玉米黃素、類胡蘿蔔素及抗氧化劑維生素C、E的深綠色葉菜，例如菠菜以及高麗菜等。含有礦物質硒、鋅、錳及銅等微量元素的食物，也可適量補充。外出時配戴防UV的太陽眼鏡隔離紫外線，並且不要長時間使用電腦或3C產品，都是護眼原則。