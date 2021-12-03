香港東網報導，聯合國大會周四（2日）協商一致，通過由中國和國際奧委會起草的奧林匹克休戰決議。

該決議由173個會員國共提，呼籲各方通過和平及外交手段，解決國際衝突，敦促各國在北京2022年冬季奧運會開幕前7日，至北京冬殘奧會閉幕後7日，遵守奧林匹克休戰，強調北京冬奧會和冬殘奧會願景，是讓奧林匹克點亮青年夢想，讓冬季運動融入億萬民眾，推動社會發展，創建和諧、和平和更美好的世界。

決議特別提出要認識到體育在應對疫情的建設作用，強調北京冬奧會將是展現人類團結、韌性和國際合作的契機。