Vet move by the rook pic.twitter.com/dbgeNlD8qH — Toronto Raptors (@Raptors) December 3, 2021

賽前還在熱身的「字母哥」阿提托康波，卻在開打前一刻突然宣布輪休不打，也讓公鹿軍心大亂，3日最後以93比97不敵地主暴龍，無奈中止8連勝，不知道字母哥的公鹿隊友會不會想抱怨，下一次字母哥假如要在背靠背第2場比賽輪休，可不可以早點講！

儘管一路處於落後苦追窘境，公鹿仍在最後關頭追到85比87的緊張局面，不過暴龍隨即打出6比0小高潮，打到最後2分16秒，重新取得8分領先，可是公鹿再次追上，幸好范維利特最後0.7秒兩罰俱中，終於穩住地主暴龍的勝利。

暴龍表現最佳的是當家主控范維利特，他拿全場最高29分，外加5助攻、4籃板，席亞卡也有20分、8籃板，史考提巴恩斯13分、7籃板；公鹿以哈勒戴226分、8助攻與6籃板表現最佳，米德頓22分、8籃板，波提斯15分、11籃板。

公鹿不僅迎來8連勝的終結，更在今天官方宣布，打完開幕戰就傷退至今的先發中鋒布魯克羅培茲，將因進行背部手術無限期缺陣，不過公鹿總教練布登豪瑟沒打算把話說死，強調布魯克羅培茲還沒確定整季提前報銷，一切等手術後決定。