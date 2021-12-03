警方將涉及2件毒品通緝案的林男逮捕後，解送歸案。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

年僅27歲的王韋凡是警專35期第1名畢業，熱愛跑步和登山運動。（王韋凡提供／石秀華高雄傳真）

熱愛登山的警員王韋凡登上大霸尖山後留下英姿。（王韋凡提供／石秀華高雄傳真）

高雄市1名林姓男子因涉及2件毒品案未到案，分別遭高雄和橋頭地檢署通緝，11月30日，林男搭乘友人機車外出，因轉彎未打方向燈，被巡邏警員王韋凡撞見攔查，林男心虛當下穿越馬路拔腿狂奔，由於王員年僅27歲還是警專35期第一名畢業，熱愛跑步和登山，在後緊追不捨，林男逃了300公尺累癱在地就逮。

高市警局三民一分局三民派出所警員王韋凡11月30日下午4時許執行巡邏勤務，行經建國三路時，發現前方1輛機車2名男子機車雙載，轉彎時未打方向燈，於是趨前盤查，當時騎士熄火後，坐在後方的男子站起身，見警方要求騎士出示身分證件時，男子突然轉身不顧車水馬龍，拔腿穿越大馬路逃進小巷。

王韋凡見狀隨即緊追，並以無線電呼叫「支援，支援」，年僅27歲的王韋凡是警專35期第1名畢業，熱愛跑步和登山運動，一直緊追逃逸的45歲林男，林男逃了300公尺，氣喘吁吁累癱在地，被後方的王員追上，王員喝令林男「好了哦，別再逃了哦！」支援警力也趕抵現場。

警方事後查出林男是2項毒品通緝的通緝犯，林男眼見通緝執行在案，臨上警車前，還去電給載他的該名「豬隊友」話別：「我不回去了，被派出所抓走了！」警方訊後依法將林男解送歸案。

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