台灣第三劑昨開打，僅開放半劑量的莫德納，不少人憂其副作用，好奇未來是否能有他牌可選。對此，前台大感染科醫師林氏璧分享英國研究指出，不管前兩劑打什麼，幾乎所有組合打第三劑抗體都會提升，但第三劑打mRNA疫苗效果最佳；連打三劑AZ或兩劑BNT後打AZ，抗體雖會提升，但細胞免疫卻無優勢。另第三劑若打半劑量BNT，抗體效果與接種全劑量mRNA疫苗差不多，卻能減少不良反應。

林氏璧今在臉書分享「英國大型第三劑混打試驗」，今年9月英國針對第三劑疫苗進行臨床試驗，打完兩劑AZ或兩劑BNT疫苗的民眾，間隔約10至12周後，第三劑疫苗按廠牌分為7組，還有些廠牌再分為完整劑量與半劑量，總計受試者達2883人。

林氏璧指出，根據英國的臨床試驗，第三劑疫苗除了AZ、BNT與莫德納之外，還有Novavax、滅活疫苗Valneva、德國的Curevac及嬌生。

林氏璧表示，幾乎所有的組合打第三劑抗體都會提升，只是提升的比例有差異。前兩劑疫苗打BNT的組別，如果第三劑選擇打滅活Valneva，抗體會有點上不來，所以如果第三劑想打滅活Valneva，前兩劑還是打AZ比較好。

林氏璧透露，第三劑打mRNA疫苗，抗體提升最多，上升比例大概是「全量莫德納＞全量BNT＞半量BNT」。比較有趣的是，當第三劑的BNT劑量減半，抗體其實不會差太多，但卻可以減少不良反應，因此「減量BNT」作第三針也許會是個選擇。

林氏璧也說，至於連打三劑AZ，雖然抗體也會提升，但細胞免疫卻幾乎無法增加；兩劑BNT後再打AZ，相較於兩劑BNT搭配其他疫苗，在細胞免疫上看來也沒有優勢。

中央流行疫情指揮中心昨突宣布開打第三劑，目前只有提供半劑量的莫德納供民眾預約接種。至於未來是否開放更多廠牌的疫苗，將待指揮中心宣布。不過，指揮官陳時中曾說，第三劑疫苗的部分，AZ可混打mRNA疫苗，但建議mRNA疫苗之間別混打。