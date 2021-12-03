民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打施暴事件延燒，媒體人黃揚明爆料，早在高被毆打前一天，就有網友在政論節目留言恐嚇「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親簽字跡，妳想清楚」。民眾黨立委賴香伶、蔡壁如今表示，明目張膽對發言者寫下恐嚇性文字，足以讓人心生畏懼，呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）不要再睡了，不要以為船過水無痕，應該要有積極的作為處理，避免類似事件再發生。

賴香伶指出，網軍用斗內方式寫下恐嚇性或令人心生畏懼的文字，NCC作為媒體主管機關，有權利作相對應處理，行政單位怎麼突然手軟，如果不是有人揭露，NCC就當作沒這回事嗎？

對於網路霸凌、言論恐嚇，賴香伶認為，內政部應該立即啟動專案小組，整肅網軍肆虐及特定操作問題，行政院更是責無旁貸，希望立即督導相關部會成立專案小組處理。

蔡壁如說，近年網軍側翼猖狂，透過帳號帶風向或做不實推播，不僅對被害人而言二度傷害，更不應該透過網軍洗白加害人，提醒國人對於訊息要多加查證，不要一昧相信某方面訊息。

蔡壁如喊話NCC委員要拿出風骨，不可以放任假訊息帶風向，以遏止側翼網軍勢力發展，終結民進黨執政下網軍治國的惡質風氣。

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