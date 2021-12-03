台鐵局長。（本報資料照）

台鐵1日出兩包，上午宜蘭大里到福隆路段邊坡工程鋼軌樁斷裂砸中太魯閣號車頭；晚間鐵道局代辦工程的圍籬板撞擊復興號，導致第3、第4節車廂分離。但前者交通部長王國材火速下令撤換台鐵局工務處長和段長，卻未立即懲處晚間鐵道局疏失。對此台鐵局長杜微表示，台鐵處長被換掉是台鐵負責任的態度，至於鐵道局相信也有內部檢討。

杜微今（3）日上午出席台鐵「1933」24小時緊急通報電話啟用宣導會，會前接受媒體聯訪。媒體問到，交通部對鐵道局事故低調處理，是否讓台鐵士氣備打擊？杜微表示，站在台鐵立場，對於前天福隆事件，有絕對責任，因此調整主管人員，這件事是負責的展現。至於跟鐵道局有關的，相信在鐵道局內部會有相應作為。包括鐵道局常支援協助代辦工程，相信鐵道局會盡全力改善跟台鐵介面，確保鐵道運輸安全。

媒體追問，交通部對鐵道局跟台鐵局懲處速度不同，台鐵已經懲處到工務處長，鐵道局卻還沒有明確懲處，會不會覺得不公平？杜微說，台鐵是有負責任的態度，也是對於往後安全改革決心展現，至於鐵道局相信也有內部檢討。

近期幾起事故，昨日立法院交通委員會有立委點名部長跟局長應該下台，杜微說，如果事涉台鐵局責任，他不會推卸，安全改革路上一定要做得更好，1933專線啟用就是很好的例子。