56歲資深女星楊繡惠敢說敢言，直率又霸氣的個性圈了不少粉絲，過去她曾和陳文山以及馬國賢等人傳出緋聞，日前她搬新家，邀請眾多藝人朋友來慶祝，更大方和「前男友們」合照，然而合照曝光後，卻有網友發現白雲抬起楊繡惠的手部擺放位置有點敏感，頓時引來熱議。

楊繡惠日前在臉書發文表示：「我的緋聞男友通通到齊」，並附上臉冒愛心表情符號，只見照片中，白雲、陳文山和馬國賢3人協力將楊繡惠抬起，為了防止掉下來，楊繡惠還緊緊抓住白雲的手，一行人面露吃力，不少網友都直呼，「繡惠姐好幸福」、「哪一個才是真的」、「超幸福」。

然而卻有網友發現白雲的手放在楊繡惠的胸下，看起來十分不安分，討論說：「白雲的手摸哪裡啊」、「白雲哥，你的手」、「除了白雲哥的手外，為何三個人能把姐抱到快摔倒一樣，體虛嗎？」、「那個白雲～打給他死！」、「白雲的手……你看他的表情！金害內～」、「來人呀！把白雲哥手剁了」。

楊繡惠的發文也引來不少藝人回覆，鳳梨（吳泓逸）留言表示：「阿姐…安餒甘賀…」，對此，楊繡惠搞笑回應：「安內很快樂」，不僅如此，吳申梅也忍不住笑道：「哈哈太可愛了」、張秀卿喊道：「羨慕」，唐玲更表示：「女神真搶手」，意外引起廣大迴響。