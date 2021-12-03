廢水處理工程廠萬年清(6624)攜手XH2O搶攻印度市場商機，今日股價開高走高，一度衝上漲停板35.85元。展望2022年，在疫情趨緩，越南案子進度將會加快，及台灣半導體業設廠，對廢水處理需求增加之下，法人看好，營運表現將優於今年。

萬年清在印度市場已經耕耘了十年，在當地Gujarat州工業區有一個案子，目前水質已達標，現在正在最後的階段，今年會完成驗收，這個日處理水量達30000 CMD的指標性案場驗收完成後，將有實際案例可供印度客戶參考，未來對更進一步打入印度廢水市場將十分有利。

萬年清與印度廢水工程廠商XH2O Solutions簽署合資備忘錄(MOU)，雙方合資在印度Ahmedabad成立「Ever Clear-XH2O」公司，萬年清持有過半股權。據規劃，萬年清未來將出關鍵設備和相關的設計圖，至於沒有那麼重要的設備將在當地生產，如此一來，可以省掉更多的運費，將會更有競爭力。

萬年清海外營收占比達7成以上，今年越南因疫情嚴峻影響，案子談的進度較慢，目前當地疫情已經趨緩，陸續恢復進度，將有利明年的表現。

在台灣市場方面，半導體產業近期擴廠消息不斷，廢水工程需求量也隨之增加，對萬年清而言，業績也有正面的幫助，公司強調，除了科技業外，也是會持續耕耘傳統產業，如造紙業對廢水處理要求仍高。