除了打法律戰，台鋼3日再出招，由光洋科新任總經理吳柏成召開記者會，針對光洋科的未來，發表政策白皮書，會中吳柏成高喊「光洋科，我準備好了」，將四箭齊發讓光洋科脫胎換骨！

台鋼尋求入主光洋科動作愈來愈大，除找來法律團隊大打法律戰外，也想經由秀出經營實力來贏得投資人的心，吳柏成三日在記者會上表示，台鋼將射出四箭，讓台鋼和光洋科可以一加一大於二。

台鋼射出四箭，第一箭是向現有員工招手，喊出「優秀人才歸隊、珍惜現有員工」的訴外求，宣布除了董事會解任前董事長、執行長、總經理及財務主管外，歡迎原經營團隊幹部全數留任，台鋼也與12位在職、已離職或被離職之光洋科主管商議，於適當時間點歸隊回歸公司治理正軌，並與台鋼共同腳踏實地、永續經營光洋科，並強調台鋼向來重視人才，會珍惜努力打拼的員工。

同時台鋼集團也在記者會上，公布技術團隊名單，包括材料學博士吳柏成，工程學博士林輝政都在光洋科董事名單，未來技術面還有導入熱機處理靶材晶粒細化技術，積層製造超細晶硬碟靶材技術，商業化合金真空電弧熔煉技術，電動車永磁馬達稀土強磁城市採礦等四大商機，從而打造 “專業團隊共治文化”的光洋科，形成改革的第二箭。

至於第三箭為「建立完整供應鏈」，吳柏成表示，台鋼集團旗下團隊各擁技術，如精剛和榮剛的特殊合金精煉技術、台鋼航太的3D列印精密加工技術、膜旺科技的冶金提純技術，春雨生醫之磁性材料成型技術，富達航太之熱機處理細晶化及均質化技術等等，不但能達到團隊技術能量提升的綜效，更能縮短光洋科產品的開發時程，建立一個完整可控的一站購足內循環供應鏈。

此外，吳柏成也表示，進入光洋科後，會做到「財報透明健全」這是台鋼射出的第四箭，未來除會針對近三年財務狀況和金流進行盤點，強化公司治理和財務報表健全性，並將資源集中在高獲利硬碟靶材市場；活化閒置投資及硬體、提升研究開發能量，構建一個嶄新而眾志成城的光洋科。

吳柏成重申，台鋼集團希望四箭齊發，可以靶靶命中半導體供應鏈，不只與台積電一起創新產品技術，也讓光洋科成為國際高階靶材的龍頭，完成台鋼集團的整體戰略目標。