工商協進會理事長林伯豐基於「有健康的人民，才有健康的經濟，工商業界也才能繁榮」，雖然自己因為年過65，法定不能捐血，不但親自到場關心，還邀來台玻企業集團身強力壯、「血」統健康的年輕人捐血做公益。

工商協進會3日舉辦「相招來捐血」的公益活動。林伯豐到場關心時指出，捐血活動是一個公益活動，有健康的身體，才能捐血，有健康的人民，才能促進經濟的發展、工商業界也才能繁榮。

工商協進會今年是第二度舉辦捐血活動，去年有感於受疫情影響，冬季各地血庫缺血嚴重，在去年12月辦理第1次公益捐血活動，在熱血民眾踴躍支持之下，獲捐熱血257袋、64250cc，為血荒略盡棉薄之力。

今年工商協進會再次發動大台北地區的理監事們，呼籲所屬企業員工踴躍參與「捐血一袋、救人一命」的公益活動。

工商協進會表示，協會雖然是一個以服務工商企業界為目的的社團法人，但多年以來積極參與公益活動，以往曾辦理過金門、馬祖勞軍活動、花蓮大地震時發動理監事愛心捐款協助災區重建、參與台北英橋商務協會支助救世軍埔里春風之家之慈善義賣、贊助台灣原住民文化推廣協會舉辦關懷花蓮、台東地區偏鄉國小之性侵害防治防身教育宣導活動、捐贈華碩文教基金會「再生電腦希望工程」活動協助偏鄉弱勢學子等，多元、廣泛、積極參與各項公益活動。