谷歌母公司Alphabet在2日表示，由於全球各地陸續出現傳染力更強的Omicron變種病毒確診病例，在憂慮疫情惡化和部份員工抗拒公司強制接種新冠疫苗要求下，決定延後全球各地員工，在明年1月10日全部返回辦公室上班的計劃。

谷歌早在8月表示，計劃最快從明年1月10日開始，每周必須有3個工作天回到辦公室上班，結束讓員工自願選擇居家工作的政策。

據谷歌員工透露，公司高層2日告訴員工，會把返回辦公室上班的限期，延長至明年1月10日之後。

谷歌最初的指引，是員工返回辦公室上班的時間不會早於1月10日之前，而且是否開始返回要視乎辦公室所在地的情況而定。因此谷歌在2日所做出的安排，並未違背其最初指引。

谷歌表示，目前近40％美國員工在近幾周裡已陸續返回辦公室上班，這比率是谷歌在全球所有地區辦公室裡最高。其目前在近60個國家有約85間辦公室。