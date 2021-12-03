中國TCL科技2日表示，擬對子公司增資人民幣（下同）75億元，投資總額150億元的第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目。

TCL科技在深交所發公告指出，為滿足客戶需要，增強規模效應，提升中尺寸業務競爭實力，公司擬擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線（t5），應用VR、觸控式螢幕（Touch Panel+主動筆技術）、Mini LED背光顯示和LTPO等技術，生產車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產品。

根據公告，TCL科技及子公司TCL華星、武漢華星擬與武漢東湖管委會簽署「第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目合作協定書」。

以武漢華星為項目公司，項目預計總投資150億元，武漢東湖管委會指定或設立的投資主體以合適的方式向TCL華星提供35億元擴產項目資金，由TCL華星向武漢華星增資75億元。本次增資與項目總投資額之間的差額，由項目公司以自有資金、銀行貸款等方式籌集。