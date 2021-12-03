四位消息人士表示，日本豐田汽車將在2022年年底針對中國市場推出一款全電動小型轎車，並向當地合作夥伴比亞迪尋求關鍵技術，以使新車價格合理但空間寬敞。

路透報導，其中兩名消息人士稱豐田汽車多年來一直想要在中國推出一款小型電動汽車，既能在該國具有成本競爭力，而且不影響舒適性，但一直未能實現。

消息人士稱，取得突破主要歸功於比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池和低成本的工程技術。當初比亞迪廣受歡迎的2005年款F3轎車是向豐田Corolla借鑒，今日的突破對比亞迪可說是一大逆轉。

比亞迪當時在中國以外鮮為人知，2008年美國投資大亨巴菲特買進比亞迪10％股份，讓該公司躍上頭條新聞，此後成為世界上最大新能源汽車製造商之一。

豐田的新電動車將比緊湊型Corolla略大。一位消息人士說，可以把它想成是「有更大後座的Corolla」。

這款新電動車將在4月北京車展上以概念車亮相，然後很可能成為豐田新bZ系列全電動汽車推出的第二款車型，儘管暫時只會在中國銷售。

其中一位元消息人士指出，「這款車是由比亞迪電池技術促成的，它或多或少幫助我們解決了在提出具有寬敞內部空間的經濟型小型電動車時所面臨的挑戰」。

它的定位將低於特斯拉TSLA.OModel Y或Nio ES6等高端電動車，但高於超廉價的宏光迷你電動車，後者起價僅為4500美元，是中國目前最暢銷的電動汽車。

四位消息人士中的兩位表示，豐田這款新車的價格將具有競爭力。

其中一位說，它的售價可能低於人民幣20萬元（3萬美元），目標是中國市場的一個細分市場，預計特斯拉將針對這塊市場在未來兩年內推出一款小型汽車。

豐田一位發言人說，「我們不對未來的產品發表評論。豐田認為電池電動車是幫助我們實現碳中和的一個途徑，並致力於開發所有類型的電氣化汽車解決方案。」比亞迪的一位發言人不願發表評論。