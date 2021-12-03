總統蔡英文曾在2013年4月20日寫下「藻礁永存」4字，為了提醒「藻礁」的重要性，秋鬥原擬在凱達格蘭大道排下「藻礁永存 yes taiwan」等幾個字，但從12月起凱達格蘭大道路權多日無法申請外，連要排出藻礁永存也遭警方否決。

去年「反毒豬、反雙標、反黨國」的秋鬥遊行引起熱烈的響應萬人上街，今年秋鬥的主題為「反獨裁、護民主、拚公投」，希望號召2萬人上街頭。

秋鬥發言人李建誠表示，秋鬥從屏東出發至今已走了21天，預計12日至凱達格蘭大道集結，但凱道路權不斷被借走，所幸立委林為洲申請到鄰近的公園路路權、也願意提供給秋鬥使用。

李建誠提及，而向警方申請希望用人形排出，「yes taiwan、藻礁永存」等數字，警方原本評估不影響交通，但隔天卻以上層有意見，否決秋鬥的排字活動，難道上層有異見就不能排字嗎。

秋鬥總召集人黃德北說，李建誠日前赴行政院院長蘇貞昌舉行的公投說明書僅提出要求辯論就遭警方以強制力帶出，如果放任民進黨政府限縮自由，民主將越趨沉淪，呼籲大家在12月12日走上凱道呼籲總統面對民意，12月18日用公投的方式表達不滿、12月18日人民做主。

藻礁公投領銜人潘忠政指出，2013年4月20日總統蔡英文寫下藻礁永存四字，凱達格蘭大道是可以展現人民自由的地方，「展示有什麼不行呢？」。

立委林為洲則表示，從1個月前的凌晨起，動用許多人力申請凱達格蘭大道路權，但「永遠借不到凱道」，包括4日、5日、6日、11日及12日都無法申請，原本只想用靜態集會的方式表達民意，但現在卻難以做到，只能訴諸公投用選票保護藻礁。