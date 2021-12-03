民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發各界關注，高嘉瑜助理、前男友馬文鈺更爆料，其實林秉樞與高嘉瑜交往期間，還追求過其他立委，甚至還拿對話紀錄向高嘉瑜炫耀。

馬文鈺在昨（2）日播出的政論節目「辣新聞152」中表示，他從來沒見過林秉樞，「一次都沒見過」，雖然說林秉樞一直穿梭在立法院各大辦公室，然後拜訪委員，拜訪委員都是一些政策探討、意見交流，畢竟林有一些專欄、網路媒體。

而林秉樞跟綠營委員的往來，馬文鈺指出大概分三個層次，第一個層次就是有合照到，淡如水，可能見過一次面聊過天而已，就是最基礎的；第二種是有交心的朋友，就是大家常常聊政策，林也聲稱自己是上市公司第二代，並稱自己是國安單位，高嘉瑜大概就是屬於第二種的程度，「交心就已經走心了」；第三種層次是更可怕的，林跟政治人物如果已經水乳交融的話，確確實實長期往來的時候就會產生經濟上的結合關係。

馬文鈺也說，在高嘉瑜遭施暴前完全不知道她和林秉樞在交往，準確來說是11月13日才知道林這個人，但更讓他驚訝的是，「他（指林）還有追別的女立法委員，然後那個女立法委員其實也很走心了，他（指林）都有放資料給高嘉瑜看，那個女立法委員最後拒絕他的原因是因為林對她來說年紀太輕了，年紀差了一點點，所以最後林沒有成功。」

此外，馬文鈺提到，自己曾問高嘉瑜怎麼會有人變態到這種程度，交往期間還會給你看這些資料。馬文鈺轉述，高嘉瑜說林秉樞很驕傲的炫耀女生都喜歡倒貼他，他就會讓情人覺得更甜蜜，「就是我屬於你的，但大家都要搶我」。

馬文鈺也說，林秉樞有展示如何追另外一個女立法委員，且那個女立法委員也是十分傾慕他的才華。

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