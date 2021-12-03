74歲林姓婦人迷途，新北市中和警分局警員助返家。（中和警分局提供）

74歲林姓婦人迷途，新北市中和警分局警員助返家。（中和警分局提供）

新北市中和警分局警員謝家銘、紀世彬11月24日執行巡邏勤務時，發現74歲林姓婦人於中和某捷運站口徘徊躊躇，員警覺得可疑因此上前詢問，林婦說話條理反覆不定，且一直告知警方其有一個妹妹，但詢問住家地址卻無法完整說出，因為當天氣溫最低只有15度，且冷風簌簌，因此警方便先將她帶返駐地並給予熱茶驅寒，避免其受寒。

警方之後使用人臉辨識系統得知其身分，立即聯繫該老嫗戶籍地派出所請其協助，發現該老嫗家人不久前在臺北市士林區苓雅派出所洽詢是否尋獲迷失老人，但未留下老嫗家人聯繫電話。

資深謝姓員警想到林姓迷失老嫗說話反覆，應該經常性走失，故先上失蹤人口系統查詢，終於聯繫上該迷失老嫗家人，在這寒風徹骨的天氣中將老嫗平安送返家，為社會帶來一絲溫暖。

警方呼籲，近日天氣寒冷，應多關心家中失智年長著，留意其平日作息及經常去處，亦可在其手上佩戴手環，寫上聯絡資訊，或將其他資訊繡在衣服上，避免年長者走失難以查證身分，希望每位迷失老人都能順利回家與家人團聚。